Rodri, come si è vestito il calciatore più forte del mondo? (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per sollevare il più ambito dei riconoscimenti calcistici, il centrocampista spagnolo si presenta sfoggiando uno smoking griffato Dsquared2. Un look elegantissimo completato da un orologio di lusso chic come la sua mise Vanityfair.it - Rodri, come si è vestito il calciatore più forte del mondo? Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per sollevare il più ambito dei riconoscimenti calcistici, il centrocampista spagnolo si presenta sfoggiando uno smoking griffato Dsquared2. Un look elegantissimo completato da un orologio di lusso chicla sua mise

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Quanto costa l’abito che Rodri ha indossato per ritirare il Pallone d’Oro 2024; Rodri Pallone d'Oro 2024: aneddoto del calciatore sull'università; Reazioni della Stampa Mondiale al Trionfo di Rodri e Aitana al Pallone d'Oro; Le partite non sono aumentate, gli stipendi invece sono triplicati: lo studio che boccia le proteste dei calc…; I giocatori che giocano in una Nazionale diversa dal luogo di nascita; James Rodriguez e l'esperienza in Qatar: "Si fa la doccia vestiti e niente posate a tavola"; Leggi >>>

Lo strano caso di Rodri, perché il vincitore del Pallone d’Oro 2024 non ha mai avuto profili social

(msn.com)

Rodri vincitore del Pallone d’Oro 2024 ha scelto di non utilizzare i social. Una decisione che nasce da lontano, e che il calciatore ha spiegato a più riprese.

Pallone d'Oro a Rodri, le reazioni: da Vinicius ad Ancelotti, non si fermano le polemiche

(msn.com)

Ancora polemiche sul Pallone d'Oro. Ieri il premio organizzato da France Football ha incoronato il centrocampista del Manchester City Rodri, che ha trionfato contro tutti i pronostici, che vedevano in ...

Rodri è il Pallone d’Oro più giusto dopo Modric: Vini (e il Real) se ne facesse una ragione

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 2 Rodri ha vinto il Pallone d’Oro. Una giusta rivincita per i centrocampisti, ai quali per anni questo premio era stato precluso per miopia calcistica. L’assegnazione del Pallone d’Or ...

Perché Rodri merita il Pallone d'Oro. Perché l'arroganza Real ferisce Ancelotti

(tuttosport.com)

Il premio al campione d'Europa con il City e con la Spagna è il giusto riconoscimento al tuttocampista ideale. La polemica assenza per la mancata vittoria di Vinicius è stata uno sgarbo a Re Carlo, mi ...