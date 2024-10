Elkann non va in audizione sulla crisi Stellantis: “Ha detto tutto Tavares”. Fontana: “Sconcerto, scavalca il Parlamento” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente di Stellantis, John Elkann, declina l’invito dei leader dell’opposizione a riferire in Parlamento sul futuro del gruppo in Italia dopo l’audizione insoddisfacente del ceo Carlos Tavares. Non ritiene di doverci andare: si limita a “ribadire la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso” e attende una convocazione a Palazzo Chigi. Una decisione che il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, apprende “con Sconcerto”. E commenta dicendo che “scavalcare il Parlamento sarebbe un atto grave”. Ilfattoquotidiano.it - Elkann non va in audizione sulla crisi Stellantis: “Ha detto tutto Tavares”. Fontana: “Sconcerto, scavalca il Parlamento” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il presidente di, John, declina l’invito dei leader dell’opposizione a riferire insul futuro del gruppo in Italia dopo l’insoddisfacente del ceo Carlos. Non ritiene di doverci andare: si limita a “ribadire la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso” e attende una convocazione a Palazzo Chigi. Una decisione che il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo, apprende “con”. E commenta dicendo che “re ilsarebbe un atto grave”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:va insulla crisi Stellantis: “Ha detto tutto Tavares”; Stellantis, Johnva in Parlamento: "c'è niente da dire"; Dai taxi a Tavares inparlamentare (senza John). Il primo articolo di “Frammenti”, la nuova rubrica di Ferruccio de Bortoli sul Corriere della Sera: tra licenze, code in stazione, Fiat e…;Stellantis, Conte: "ci metta la faccia e venga in Parlamento"; GIGAFACTORY, “CI METTA LA FACCIA”; «Da Stellantis balle e ricatti. Oravenga in»; Leggi >>>

Stellantis: John Elkann non andrà in Parlamento, attende tavolo a Palazzo Chigi

(msn.com)

Il presidente di Stellantis John Elkann non andrà in Parlamento, ma ribadisce «la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso». Lo scrive in una lettera al presidente della Commissione Attività Pro ...

Top Manager Reputation, John Elkann non sbanda. Sogno o son desto?

(startmag.it)

È davvero un periodo difficile per John Elkann, preso su più fronti: l'addio a Gedi dopo l'ammutinamento della redazione di Repubblica, il motore di Stellantis che arranca vistosamente e persino ...

Fuori dal coro, Mario Giordano randella gli Elkann e Tavares: "Spudorati!"

(iltempo.it)

L'audizione in Parlamento dell'ad di Stellantis , Carlos Tavares , fa urlare di rabbia Mario Giordano in apertura della puntata di ...

Lapo Elkann canta l'Inno di Mameli, urla e si commuove al Gp del Messico per celebrare Carlos Sainz, la Ferrari diversa degli Elkann

(sport.virgilio.it)

In Messico, per questo GP fondamentale del campionato di F1 per la Ferrari c'era anche Lapo Elkann con suo fratello John. L'inno di Mameli e che cosa fa oggi ...