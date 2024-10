Lanazione.it - Sciopero al liceo Da Vinci, studenti in protesta contro il cantiere: “Lavori troppo pericolosi”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 –stamani davanti alscientifico Leonardo da. Almeno il 70% degli alunni ha deciso di non entrare in classe. Glihanno deciso di riunirsi in assemblea nel giardino davanti alla scuola. I ragazzino perché sostengono che uncome quello in corso da due anni nell’istituto non può procedere quando la scuola è aperta. “Non si possono fare manovre così pericolose mentre siamo in classe. Poi quelrumoroso. Sono mesi e mesi che protestiamo per i continui rumori”, denunciano due ragazze che appartengono al collettivo Il Maggio che ha organizzato ladi stamani.