Gaeta.it - Rino Gaetano: un tributo indimenticabile a Roma nel giorno del suo compleanno

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 29 ottobre rappresenta una data significativa per gli amanti della musica italiana. Quest’anno segna ildi, uno dei cantautori più amati del nostro tempo, e per festeggiare questa ricorrenza, laBand organizzerà un concerto speciale a. La manifestazione, fortemente voluta dalla sorella Annae dal nipote Alessandro, si terrà all’Hacienda e si protrarrà dal pomeriggio fino a mezzanotte, accogliendo fan e appassionati di musica. Un evento in onore di un grande artista Ogni anno, il concerto dinon è solo un, ma una vera e propria celebrazione della sua musica e del suo spirito. Questa edizione dell’evento promette di essere straordinaria, con la presenza di artisti e performer che renderanno omaggio al cantautore calabrese.