Paolo Bonolis e la più chiacchierata di Canale 5 | la foto arriva subito pure a Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sonia Bruganelli è certamente uno dei personaggi televisivi più chiacchierati del momento per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. E così, dopo la puntata, è andata dritta da Mara Venier per raccontarsi. A Domenica In la concorrente ex opinionista del GF Vip ha ovviamente parlato del programma ma anche della sua vita privata. “Se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti”, ha detto la ex moglie disenza mai fare il nome di Angelo Madonia, il ballerino a cui è legata da qualche tempo. Parole, queste da Mara Venier, che hanno fattopensare a una frenata. Leggi anche: “Torna alla Rai”.