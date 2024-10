Probabili formazioni Roma-Torino | decima giornata Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi, match delladi/2025. La partita è in programma alle 20:45 di giovedì 31 ottobre nella cornice dello stadio Olimpico, dove i giallorossi inseguiranno i tre punti. Appuntamento da ex per Ivan Juric, che anon è riuscito a centrare l’obiettivo europeo. Ora sulla panchina del Toro c’è Paolo Vanoli, che sogna il colpo grosso all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte dei due allenatori, Ivan Juric e Paolo Vanoli.– Dybala e Pellegrini a supporto di Dovbyk. Panchina per Baldanzi. Juric da ex si affida ad Angelino, che qualche mese fa fu proprio vicino ai granata. Mancini e Ndicka in difesa. Squalificato Hermoso.– Adams e Sanabria in attacco con Vlasic ad agire tra le linee. Ricci e Linetty in mediana.