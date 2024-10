MotoGP, Pedro Acosta: “Una bella gara in condizioni difficili. Che battaglia con Jack Miller!” (Di domenica 27 ottobre 2024) Pedro Acosta sorride dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto una gara davvero emozionante. La pioggia caduta nell’imminenza della gara ha reso viscido l’asfalto e le emozioni, come sempre in queste condizioni, non sono mancate. Tra queste, sicuramente, la rimonta del “Rookie maravilla”. Il successo è andato a Francesco Bagnaia che ha preceduto Jorge Martin di 2.9 secondi, mentre Pedro Acosta completa il podio a 3.8. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.6, quinta per Jack Miller a 5.5 davanti a Brad Binder sesto a 5.8. Settima posizione per Maverick Vinales a 8.4, ottava per Johann Zarco, quindi completano la top10 Aleix Espargarò nono e Alex Marquez decimo. Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Una bella gara in condizioni difficili. Che battaglia con Jack Miller!” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024)sorride dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto unadavvero emozionante. La pioggia caduta nell’imminenza dellaha reso viscido l’asfalto e le emozioni, come sempre in queste, non sono mancate. Tra queste, sicuramente, la rimonta del “Rookie maravilla”. Il successo è andato a Francesco Bagnaia che ha preceduto Jorge Martin di 2.9 secondi, mentrecompleta il podio a 3.8. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.6, quinta pera 5.5 davanti a Brad Binder sesto a 5.8. Settima posizione per Maverick Vinales a 8.4, ottava per Johann Zarco, quindi completano la top10 Aleix Espargarò nono e Alex Marquez decimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP, Pedro Acosta: “Una bella gara in condizioni difficili. Che battaglia con Jack Miller!” - Pedro Acosta sorride dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. (oasport.it)

MotoGP Thailandia 2024 - risultato gara: vince Bagnaia. Classifica e calendario - Su pista bagnata è stato il Campione in carica a mettere tutti in riga a Buriram, andando a vincere la gara con grande supremazia, sul rivale al titolo Jorge Martin. Terzo gradino del podio per Acosta ... (insella.it)

MotoGp, in Thailandia vince Pecco Bagnaia. Martin, che chiude secondo, ora è più vicino - Una nuova vittoria per Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati trionfa nel Gp di Thailandia, 18/a prova del mondiale MotoGp. Secondo posto per Jorge Martin (Ducati Pramac), leader ... (ilmessaggero.it)

Bagnaia risponde da campione! Vince il GP di Thailandia con la pioggia e resta aggrappato al Mondiale. 2° un solido Martin - Nel momento più delicato della stagione, Francesco Bagnaia si esalta in condizioni di pista bagnata al Chang International Circuit di Buriram e vince il ... (oasport.it)