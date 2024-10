Affluenza ancora in calo in Liguria | alle 19 è al 307% Ma c' è un' eccezione ecco dove

Affluenza ancora in calo in Liguria: alle 19 è al 30,7%. Ma c'è un'eccezione, ecco dove (Di domenica 27 ottobre 2024) ancora bassa l'Affluenza alle regionali in Liguria: alle 19, in base ai dati di 1.690 sezioni su 1.785, i votanti sono stati il 30,72%. Nel 2020 alla stessa ora erano stati il 32,06%. Già i dati delle 12, in realtà, mostravano un sostanzioso calo rispetto a due anni fa: alle 12 aveva votato il 13,18% degli aventi diritto rispetto al 14,09% del 2020. Il dato è in controtendenza solo a Genova, dove invece l'Affluenza cresce di quasi due punti; e a La Spezia. La Liguria è chiamata a votare per il rinnovo del Consiglio regionale: i candidati sono Andrea Orlando per il centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra. Le urne sono aperte oggi, domenica 27 ottobre, fino alle 23 e domani, lunedì 28, dalle 7 alle 15. I due aspiranti governatori sono andati ai seggi questa mattina: Bucci alle 8 nel seggio di piazza S. Maria in Via Lata a Genova, nel quartiere di Carignano; Orlando alle 10. Liberoquotidiano.it - Affluenza ancora in calo in Liguria: alle 19 è al 30,7%. Ma c'è un'eccezione, ecco dove Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024)bassa l'regionali in19, in base ai dati di 1.690 sezioni su 1.785, i votanti sono stati il 30,72%. Nel 2020 alla stessa ora erano stati il 32,06%. Già i dati delle 12, in realtà, mostravano un sostanziosorispetto a due anni fa:12 aveva votato il 13,18% degli aventi diritto rispetto al 14,09% del 2020. Il dato è in controtendenza solo a Genova,invece l'cresce di quasi due punti; e a La Spezia. Laè chiamata a votare per il rinnovo del Consiglio regionale: i candidati sono Andrea Orlando per il centrosinistra e Marco Bucci per il centrodestra. Le urne sono aperte oggi, domenica 27 ottobre, fino23 e domani, lunedì 28, d15. I due aspiranti governatori sono andati ai seggi questa mattina: Bucci8 nel seggio di piazza S. Maria in Via Lata a Genova, nel quartiere di Carignano; Orlando10.

