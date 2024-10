Ilrestodelcarlino.it - "Gaspare Spontini", sul palco il lato più personale del maestro

(Di sabato 26 ottobre 2024) "" domani (ore 16) al teatro comunale di Maiolati lo spettacolo benefico in prima nazionale. L’opera a cura della Compagnia teatrale Res Humanae – La Barcaccia, con la regia di Dante Ricci, sui testi di Emanuela Graciotti e Silvano Sbarbati, farà conoscere il rapporto delcon i suoi fratelli che avevano fatto una scelta vocazionale e porterà in scena un altrettanto interessante dialogo epistolare con i reggenti della Beneficenza, nel periodo che va da gennaio a giugno del 1850. Sulscorreranno i luoghi e i messaggiani. L’evento è organizzato, in occasione del 250esimo anniversario della nascita del grande compositore maiolatese, in collaborazione con il Comune e ha il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Saranno presenti alla rappresentazione anche gli anziani, attuali ospiti della Casa di Riposo.