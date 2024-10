Biccy.it - Bollino rosso al Gran Hermano: frasi volgarissime di Lorenzo a Shaila

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ormai da due edizioni alde Fratello sono cambiate le linee guida dopo che al GFVip 7 Pier Silvio Berlusconi è intervenuto bacchettando tutti per la direzione presa dal reality. Da quel momento c’è tolleranza quasi zero per le parolacce e le volgarità, ma questo forse non vale alSpolverato eGatta infatti durante il loro erasmus si sono lasciati parecchio andare e oggi il gieffino ha anche pronunciato dellada. Tra coccole, baci, nottate bollenti i due non si contengono più e la loro telenovela (mal recitata) si è fatta decisamente più piccante del solito.