Liberoquotidiano.it - Trucchi low cost per Halloween: bocciati due prodotti su tre. L'indagine Altroconsumo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) - 3, seppure a norma, vengono sconsigliati, e 5 contengono sostanze classificate “non raccomandabili” nelle liste europee. 25 ottobre 2024 –Fondotinta, pitture, pennarelli, ombretti.ha acquistato diversipera prezzi molto bassi su siti di e-shop e negozi fisici e li ha esaminati: 29su 37 non hanno superato i controlli. Infatti, non hanno superato i test condotti dall'Organizzazione 21che sono risultati non essere in regola perché non rispettano le normative europee suicosmetici e sui giocattoli. Dato molto grave perché di fatto significa che 2su 3 sono fuorilegge e potenzialmente pericolosi. Infatti, 3a norma vengono sconsigliati pur rispettando le indicazioni previste dalla legge, perché contengono ingredienti che nei testconsidera come da evitare.