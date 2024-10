Serie A, quote nerazzurre nel derby d'Italia Fiorentina-Roma in bilico (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) - Inter avanti a 1,75 nel big match di San Siro contro la Juventus. Al Franchi Juric cerca una vittoria per riagganciare la zona Europa Roma, 25 ottobre 2024 – E' una domenica intensa quella che regala la nona giornata diSerie A. Si parte alle 18 con il match più atteso di tutto il weekend: l'Interriceve la Juventus a San Siro per una sfida che ha già i contorni di uno spareggio d'alta classifica. Gli esperti di Planetwin365 non hanno dubbi: il fattore campo e le recenti prestazioni dei bianconeri con Lazio e Stoccarda spingono il segno «1» a 1,75, favorito rispetto alla vittoria degli ospiti, che si gioca a 4,90. In mezzo il pareggio, in lavagnaa 3,50. Anche gli scommettitori puntano sui nerazzurri: il 54% ha scelto il successo dei padroni di casa, il 27% il pari e il 19% crede nel colpo di Thiago Motta. Liberoquotidiano.it - Serie A, quote nerazzurre nel derby d'Italia Fiorentina-Roma in bilico Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) - Inter avanti a 1,75 nel big match di San Siro contro la Juventus. Al Franchi Juric cerca una vittoria per riagganciare la zona Europa, 25 ottobre 2024 – E' una domenica intensa quella che regala la nona giornata diA. Si parte alle 18 con il match più atteso di tutto il weekend: l'Interriceve la Juventus a San Siro per una sfida che ha già i contorni di uno spareggio d'alta classifica. Gli esperti di Planetwin365 non hanno dubbi: il fattore campo e le recenti prestazioni dei bianconeri con Lazio e Stoccarda spingono il segno «1» a 1,75, favorito rispetto alla vittoria degli ospiti, che si gioca a 4,90. In mezzo il pareggio, in lavagnaa 3,50. Anche gli scommettitori puntano sui nerazzurri: il 54% ha scelto il successo dei padroni di casa, il 27% il pari e il 19% crede nel colpo di Thiago Motta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A - la prima di Nesta convince i bookie : quote salvezza per il Monza - sempre più a rischio Venezia e Lecce - Ha aspettato otto giornate, ma il Monza di Alessandro Nesta ha centrato la prima vittoria stagionale, un netto 0-3 in casa del Verona, risultato... (Calciomercato.com)

Quote retrocessione Serie A : Monza con più chance salvezza insieme a … - Quote retrocessione Serie A: Monza con più chance salvezza insieme a Parma ed Empoli, rischiano la B Venezia, Lecce e Genoa Le prime otto giornate di Serie A consegnano una classifica ancora molto corta in zona retrocessione. I lagunari sono ... (Terzotemponapoli.com)

? Schedina Serie C – Girone C : 20 Ottobre 2024 : Pronostici e Quote - Ecco la nostra proposta per le 5 gare in programma il 20 ottobre 2024 nel Girone C di Serie C. I pronostici sono bilanciati per offrire una giocata ottimale con buone probabilità di successo. In bocca al lupo! ... (Pronosticipremium.com)

? Schedina Serie C – Girone B : 20 Ottobre 2024 : Pronostici e Quote - Ecco la nostra proposta per le 5 gare in programma il 20 ottobre 2024 nel Girone B di Serie C. Abbiamo selezionato pronostici affidabili e con buone possibilità di successo. In bocca al lupo! Partita Pronostico Quota Gubbio – ... (Pronosticipremium.com)