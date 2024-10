Ilfattoquotidiano.it - Antimafia, Santoro s’infila nel caso Scarpinato e vuole essere ascoltato su via d’Amelio: “Dal senatore accuse di depistaggio al mio libro”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Chiede di andare a riferire la sua versione sulla strage di via, in particolare in relazione a quello che gli ha raccontato l’ex pentito Maurizio Avola. Mentre infuria il cosiddetto, Michelevuoldalla commissione. Il giornalista ha pubblicato sulla sua pagina facebook il testo della lettera inviata alla presidente Chiara Colosimo per chiedere diaudito. Una richiesta che, come sottolinea lo stesso, è legata al momento delicato vissuto dalla commissione di Palazzo San Macuto: il centrodestra ha appena presentato la sua proposta di modifica della norma che istituisce la commissione, per escludere dai lavori i parlamentari in conflitto d’interessi. Un provvedimento che potrebbe far scattare l’allontanamento dalle audizioni sulla strage di viadi Robertodel Movimento 5 stelle.