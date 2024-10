Laprimapagina.it - Reggio Calabria. Il cantore Michelangelo Giordano ospite musicale per la Manifestazione “Fermiamo le Guerre”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il “Coordinamento Reggino Contro Tutte le” con il patrocinio del Comune di, nel giorno che precede lanazionale “Le”, manifesterà, a Palazzo San Giorgio per chiedere il disarmo in tutti i luoghi che sono, attualmente, scenario di, stragi, orrori e genocidi. Tra gli ospiti della, il cantautore reggino, da sempre impegnato, con la sua musica, nella tutela dei diritti umani e civili; impegno che gli è valso il Premio Web Amnesty International. La sua canzone “Piovono bombe” è un vero e proprio romanzo in musica; il dramma della guerra visto attraverso gli occhi di due persone che si amano e, nell’amore, cercano la forza ed il coraggio di vivere e resistere sotto un cielo di bombe.