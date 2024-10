Manovra 2025 testo alla Camera | dalle detrazioni al bonus bebè tutte le misure

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

Laarrivafiscali alle pensioni, daia quello per il nido e per le mamme lavoratrici, passando per la sanità e le aziende strategiche come l'ex Ilva di Taranto: sono in tutto 144 gli articoli del ddl Bilancio approdato a Montecitorio, in attesa di iniziare l'iter parlamentare che dovrebbe portare – nei piani del governo – al disco verde del Parlamento prima di Natale. Tra i capitoli più attesi di questa, quello sul riordino dellefiscali, con un primo assaggio di quoziente familiare per i nuclei con reddito sopra i 75mila euro. Secondo il, oltre quella soglia di reddito i figli diventano un fattore determinante con cui calcolare gli oneri e le spese ammessi in detrazione. L'ammontare infatti viene calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in corrispondenza del numero di figli.