Addio a Ron Ely, aveva 86 anni: fu il primo Tarzan della televisione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ron Ely, l’attore statunitense noto per aver interpretato il celebre ruolo di Tarzan nella prima serie televisiva dedicata al Signore della Giungla (1966-1968), è morto a 86 anni nella sua casa di Los Alamos, in California, per cause naturali. La notizia del decesso, avvenuto il 29 settembre, è stata resa pubblica solo ora dalla figlia Kirsten Casale Ely, che ha condiviso il triste annuncio sui social media, poi confermato con una dichiarazione rilasciata a Fox News Digital. “Il mondo ha perso uno dei suoi uomini più grandi e io ho perso mio padre”, ha detto Kirsten, sottolineando l’influenza positiva che suo padre aveva sulle persone e il suo spirito straordinario. Thesocialpost.it - Addio a Ron Ely, aveva 86 anni: fu il primo Tarzan della televisione Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ron Ely, l’attore statunitense noto per aver interpretato il celebre ruolo dinella prima serie televisiva dedicata al SignoreGiungla (1966-1968), è morto a 86nella sua casa di Los Alamos, in California, per cause naturali. La notizia del decesso, avvenuto il 29 settembre, è stata resa pubblica solo ora dalla figlia Kirsten Casale Ely, che ha condiviso il triste annuncio sui social media, poi confermato con una dichiarazione rilasciata a Fox News Digital. “Il mondo ha perso uno dei suoi uomini più grandi e io ho perso mio padre”, ha detto Kirsten, sottolineando l’influenza positiva che suo padresulle persone e il suo spirito straordinario.

