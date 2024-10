Salute, la scelta del Consiglio . Sì allo psicologo di base: "Ma servono finanziamenti" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità la proposta di legge che istituisce in via sperimentale il "Servizio di psicologia di cure primarie", in attesa che il governo nazionale legiferi sulla materia. Con l’ordine degli psicologi che accoglie in modo favorevole la notizia, ma auspica finanziamenti importanti da parte della Regione. La norma finanziaria della legge, infatti, prevede una copertura di 103mila euro annui per il 2025 e il 2026. In sostanza il Servizio di psicologia di cure primarie avrà la finalità di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e di prevenzione e promozione della Salute e nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini umbri. Lanazione.it - Salute, la scelta del Consiglio . Sì allo psicologo di base: "Ma servono finanziamenti" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità la proposta di legge che istituisce in via sperimentale il "Servizio di psicologia di cure primarie", in attesa che il governo nazionale legiferi sulla materia. Con l’ordine degli psicologi che accoglie in modo favorevole la notizia, ma auspicaimportanti da parte della Regione. La norma finanziaria della legge, infatti, prevede una copertura di 103mila euro annui per il 2025 e il 2026. In sostanza il Servizio di psicologia di cure primarie avrà la finalità di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di liberae di prevenzione e promozione dellae nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali didei cittadini umbri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aborto - M5s protesta in Aula : “Le politiche restrittive del governo non tutelano né la salute né la possibilità di scelta” - . I deputati pentastellati hanno quindi indossato magliette nere con su scritto in caratteri rosa ‘My voice my choice’, campagna con cui si invita l’Ue a fare quanto in suo potere per rendere l’aborto sicuro, accessibile e legale per tutte le sue cittadine. “Siamo preoccupati non solo per quanto sta accadendo in Europa ma anche in Italia dove politiche restrittive non tutelano le donne e il loro ... (Ilfattoquotidiano.it)

Vietati gli impianti 5G : una scelta precauzionale per la salute dei cittadini - Giovedì 26 settembre il sindaco di Terragnolo Massimo Zenatti ha vietato l’installazione degli impianti 5G e delle sue varianti (4G+, 4GPlus e 4G Evoluto) su tutto il territorio comunale. La decisione ha lo scopo di tutelare la salute dei cittadini in quanto, almeno per ora, le ricerche... (Trentotoday.it)

Società della Salute - Martinelli : "Uscire dal consorzio è una scelta dannosa per i pisani" - "Auguro buon lavoro alla nuova presidente della Società della salute Giulia Guainai, che assume un ruolo-chiave in una fase difficile per l'ente e in un momento storico dove la crisi economica e sociale morde, rendendo ancora più doveroso garantire a un diritto fondamentale come quello... (Pisatoday.it)