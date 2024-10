Piantedosi a tutto campo: poliziotti? Su di loro parole incredibili. E sui rimpatri di migranti avanti tutta. Ecco perché (Di mercoledì 23 ottobre 2024) poliziotti sotto accusa e rimpatri di migranti, il ministro Piantedosi rispedisce le accuse ai mittenti su entrambi i fronti. E in un’intervista al Corriere della sera, sugli agenti dichiara con nettezza: «È incredibile che una organizzazione internazionale che dovrebbe tutelare i diritti umani, promuovere l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa possa fare simili affermazioni, del tutto destituite di fondamento. Le nostre forze di polizia sono apprezzate in Italia e nel mondo quali baluardi della democrazia, della difesa dei più deboli e della vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini. Questa è la linea». Secoloditalia.it - Piantedosi a tutto campo: poliziotti? Su di loro parole incredibili. E sui rimpatri di migranti avanti tutta. Ecco perché Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)sotto accusa edi, il ministrorispedisce le accuse ai mittenti su entrambi i fronti. E in un’intervista al Corriere della sera, sugli agenti dichiara con nettezza: «È incredibile che una organizzazione internazionale che dovrebbe tutelare i diritti umani, promuovere l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa possa fare simili affermazioni, deldestituite di fondamento. Le nostre forze di polizia sono apprezzate in Italia e nel mondo quali baluardi della democrazia, della difesa dei più deboli e della vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini. Questa è la linea».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centro rimpatri in Albania da 134 milioni l’anno : Piantedosi lo difende - ma è scontro con l’opposizione - Difendere l’indifendibile “progetto Albania”. Era la missione alla quale ieri era chiamato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera. Ovvero convincere i parlamentari – e quindi gli italiani tutti – che ... (Lanotiziagiornale.it)

Migranti - Piantedosi difende il governo : “Investiamo su accoglienza e rimpatri - non lasciamoci distrarre'” - Piantedosi ribadisce come il governo continuerà a lavorare per migliorare le condizioni di vita e integrazione di tutti coloro che vivono in Italia L'articolo Migranti, Piantedosi difende il governo: “Investiamo su accoglienza e rimpatri, non ... (Ildifforme.it)

Rimpatriato l'imam di Bologna. Piantedosi : "Visione integralista della jihad" - La giudice del Tribunale civile di Bologna, Emanuela Romano, dopo essersi riservata a conclusione dell'udienza di ieri mattina, ha convalidato l'espulsione dall'Italia di Zulfiqar Khan, l'imam del centro culturale islamico Iqraa di via Jacopo di ... (Iltempo.it)