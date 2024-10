Ilfattoquotidiano.it - Legge di Bilancio, Conte attacca il governo: “Da due anni prende a schiaffi i cittadini. Caso Giuli? Classe politica inadeguata”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Tagli, sempre tagli. Ildi fatto ha tagliato la sanità con 4 milioni e mezzo diche rinunciano alle cure. I medici hanno annunciato che scenderanno in piazza il 20 novembre e noi saremo con loro. Ma ci sono tagli anche per la scuola, tagli anche per le pensioni. Attenzione però, c’è anche la presa in giro: chi ha la minima avrà 3 euro in più al mese, pensate un po’ che elemosina. Di fatto abbiamo unche da due“. Così il presidente del M5s Giuseppecommenta l’approdo in Parlamento delladivarata dalMeloni. Poi, rispondendo ad una domanda sul tema giustizia, l’ex presidente del Consiglio afferma: “È una maggioranza che sta cercando elementi di distrazione rispetto alla loro incapacità e rispetto ai tagli che sta producendo.