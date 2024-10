Allarme escherichia coli da McDonald’s | Una persona è morta e altre 49 si sono sentite male dopo aver mangiato il nuovo panino Quarter Pounderr

Allarme escherichia coli da McDonald’s: “Una persona è morta e altre 49 si sono sentite male dopo aver mangiato il nuovo panino Quarter Pounder”r (Di mercoledì 23 ottobre 2024) McDonald’s è nella bufera dopo che negli Stati Uniti è scoppiata un’epidemia di escherichia coli legata al consumo dei suoi hamburger Quarter Pounder. Il contagio ha già causato un morto e decine di intossicati, ma le stime sono provvisorie dal momento che molte altre persone potrebbero essersi sentite male senza aver denunciato la cosa alle autorità. L’allerta lanciata dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha gettato nel panico i consumatori, facendo crollare le azioni della catena di fast food fino al 9% a Wall Street. L’epidemia, iniziata a fine settembre, ha colpito 10 Stati occidentali, con la maggior parte dei 49 casi concentrati in Colorado e Nebraska. “Tutte le persone colpite hanno riferito di aver mangiato da McDonald’s prima di sviluppare i sintomi”, ha dichiarato il CDC, confermando che si tratta dello stesso ceppo di escherichia coli. Ilfattoquotidiano.it - Allarme escherichia coli da McDonald’s: “Una persona è morta e altre 49 si sono sentite male dopo aver mangiato il nuovo panino Quarter Pounder”r Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è nella buferache negli Stati Uniti è scoppiata un’epidemia dilegata al consumo dei suoi hamburgerPounder. Il contagio ha già causato un morto e decine di intossicati, ma le stimeprovvisorie dal momento che moltepersone potrebbero essersisenzadenunciato la cosa alle autorità. L’allerta lanciata dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha gettato nel panico i consumatori, facendo crollare le azioni della catena di fast food fino al 9% a Wall Street. L’epidemia, iniziata a fine settembre, ha colpito 10 Stati occidentali, con la maggior parte dei 49 casi concentrati in Colorado e Nebraska. “Tutte le persone colpite hanno riferito didaprima di sviluppare i sintomi”, ha dichiarato il CDC, confermando che si tratta dello stesso ceppo di

