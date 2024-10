Simona Ventura canta “Tango” con l’autotune a ‘Che tempo che fa’: la reazione di Tananai è esilarante – VIDEO (Di martedì 22 ottobre 2024) Non proprio un’esibizione da ricordare, quella di Simona Ventura che, al Tavolo di Che tempo che fa, ha mostrato ai telespettatori le sue qualità da cantante sulle note del brano Tango di Tananai. Seduto al fianco della conduttrice, l’autore del brano, con cui ha partecipato a Sanremo 2023, classificandosi quinto, non è riuscito a trattenere le risate ascoltando la versione della canzone eseguita da Ventura. Nonostante l’autotune, infatti, la conduttrice ha completamente sbagliato l’intonazione, regalando un momento molto divertente a tutti i presenti in studio, tra cui Cristiano Malgioglio e Mara Maionchi, che hanno iniziato a ridere, divertiti dalla discutibile performance di Ventura. Ilfattoquotidiano.it - Simona Ventura canta “Tango” con l’autotune a ‘Che tempo che fa’: la reazione di Tananai è esilarante – VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non proprio un’esibizione da ricordare, quella diche, al Tavolo di Cheche fa, ha mostrato ai telespettatori le sue qualità dante sulle note del branodi. Seduto al fianco della conduttrice, l’autore del brano, con cui ha partecipato a Sanremo 2023, classificandosi quinto, non è riuscito a trattenere le risate ascoltando la versione della canzone eseguita da. Nonostante, infatti, la conduttrice ha completamente sbagliato l’intonazione, regalando un momento molto divertente a tutti i presenti in studio, tra cui Cristiano Malgioglio e Mara Maionchi, che hanno iniziato a ridere, divertiti dalla discutibile performance di

