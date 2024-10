Ilrestodelcarlino.it - Piceno Cinema Festival. Parte il tour della rassegna che celebra Mastroianni

(Di martedì 22 ottobre 2024) A 100 anni dalla nascita del grande Marcello, ildecide di deciare in suo onore questa speciale edizione. Il programmamanifestazione è stato presentato alla Camera dei Deputati, dove sono stati svelati i dettaglitografica itinerante organizzata dall’Associazione Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia Aifas, che prenderà il via a San Benedetto. La conferenza stampa si è aperta con i saluti del Segretario di PresidenzaCamera dei Deputati, Francesco Battistoni.