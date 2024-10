Micaela Ramazzotti ritira la denuncia contro Paolo Virzì, dopo la lite della scorsa estate. I testimoni: «Volavano minacce di morte» (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Pm ha archiviato il caso e l'attrice non si è opposta, ritirando la denuncia che aveva sporto contro l'ex marito all'epoca dei fatti. Nuove indiscrezioni, intanto, emergono su quella serata Vanityfair.it - Micaela Ramazzotti ritira la denuncia contro Paolo Virzì, dopo la lite della scorsa estate. I testimoni: «Volavano minacce di morte» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Pm ha archiviato il caso e l'attrice non si è opposta,ndo lache aveva sportol'ex marito all'epoca dei fatti. Nuove indiscrezioni, intanto, emergono su quella serata

Prima litigano tra loro - poi si scagliano contro i poliziotti : un arresto e una denuncia - ANCONA - La lite tra due giovani in piazza D’Armi finisce con un arresto e una denuncia. Ad assistere al parapiglia di questa mattina alcuni passanti che hanno riferito ai poliziotti, giunti immediatamente sul posto, quanto successo indicando i presunti responsabili. Gli agenti hanno quindi... (Anconatoday.it)

La denuncia di Luka Hein contro le “sirene” degli Lgbt : “Mi hanno convinta a cambiare sesso con l’inganno” - Ma questa esperienza l’ha segnata per tutta la vita, e ha lasciato in lei la voglia di portare la sua testimonianza: “Principalmente il sentimento che mi è rimasto è quello di voler parlare, parlare con le ragazze per aiutarne il più possibile”. Una storia che vuole essere un messaggio per tutte le coetanee e i coetanei che possono vivere un momento di turbamenti interiori durante l’adolescenza. (Secoloditalia.it)

Tutto parte controllando due auto sospette nel parcheggio - denunciato un giovane con 37 grammi di droga - Tutto è partito da un normale controllo in un parcheggio lungo la via Cervese a Cesena, un giovane di 24 anni è stato denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti con il sequestro di 37 grammi di marijuana già divisa in dosi. Intorno alle 21 una Volante della Polizia di Stato... (Cesenatoday.it)