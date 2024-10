L’Onu sembra l’Iran e ci accusa di “reprimere” i pro Gaza (Di martedì 22 ottobre 2024) “Quella cosa che chiamiamo Onu”. Il 10 settembre 1960, a Nantes, il generale de Gaulle pronunciò questa formula entrata nei libri di storia. Il generale rifiutò, all’epoca, di finanziare la spedizi Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - L’Onu sembra l’Iran e ci accusa di “reprimere” i pro Gaza Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Quella cosa che chiamiamo Onu”. Il 10 settembre 1960, a Nantes, il generale de Gaulle pronunciò questa formula entrata nei libri di storia. Il generale rifiutò, all’epoca, di finanziare la spedizi Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Intervento di Giorgia Meloni all’Assemblea generale dell’ONU : cosa ha detto la premier - Per questo motivo non è possibile voltarsi dall’altra parte dinanzi a ciò che succede in Ucraina che ha diritto di difendere la sua sovranità e la sua libertà. La Meloni si è detta aperta a discutere ogni riforma, a patto che sia finalizzata a rappresentare meglio tutti, non a rappresentare meglio alcuni. (Dayitalianews.com)

Assemblea generale dell’Onu - la premier Meloni è a New York - La presidente del Consiglio, Giorgia Melon i, è arrivata a New York per partecipare ai lavori dell’ Assemblea generale dell’Onu , al via oggi al Palazzo di Vetro. La premier è stata accolta all’aeroporto Jfk dal rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, Maurizio Massari, e dall’ambasciatrice a Washington, Mariangela Zappia. (Gazzettadelsud.it)

Mo : Netanyahu andrà all’Assemblea generale dell’Onu a fine mese - . (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu compirà un viaggio di cinque giorni negli Stati Uniti alla fine del mese per pronunciare un discorso alle Nazioni Unite. L'articolo Mo: Netanyahu andrà all’Assemblea generale dell’Onu a fine mese sembra essere il primo su CalcioWeb. Lo ha reso noto il suo ufficio, precisando che il premier parlerà all’Assemblea generale venerdì ... (Calcioweb.eu)