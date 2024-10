Lipsia-Liverpool Slot | Affrontiamo una squadra forte la classifica non rispecchia il valore

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Non penso mai che sia una buona idea perdere una partita. Non importa a che punto della stagione ti trovi, è sempre meglio ottenere il miglior risultato possibile ed è anche quello che cercheremo di ottenere domani. Guardiamo partita per partita e cerchiamo di tirare fuori la migliore prestazione possibile per domani contro unache sta facendo davvero bene in Bundesliga”. Così Arne, allenatore del, ha presentato la trasferta diin Champions League. “Ilha avuto la difficoltà di affrontare due squadre molto forti in Champions League, questa è la cosa difficile di questo formato: dopo due partite puoi avere unache non racconta tutta la storia. Sono un’ottimae, sì, il calendario è duro, ma non ci si può aspettare qualcosa di diverso in questa competizione. Sono le partite che ci piace affrontare”, aggiunge.