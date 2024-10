Inflazione, la fiducia della Bce nell’obiettivo del 2% per il 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) “Per quanto riguarda l’Inflazione il nostro obiettivo è raggiungere il 2% su base stabile. Sono fiduciosa che ci riusciremo nell’arco del 2025. Se questo sarà all’inizio o durante il prossimo anno non possiamo ancora dirlo, ma siamo fiduciosi che l’obiettivo sarà raggiunto”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, durate un’intervista con Bloomberg Tv. “La direzione di marcia sui tassi è chiara, ma resteranno restrittivi fino a quando sarà necessario – afferma Lagarde – la Bce ha iniziato con i tagli a giugno ma il ritmo di riduzione dei tassi resta da determinare”. Infine – osserva Lagarde – le decisioni restano legate “ai dati”. Lapresse.it - Inflazione, la fiducia della Bce nell’obiettivo del 2% per il 2025 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Per quanto riguarda l’il nostro obiettivo è raggiungere il 2% su base stabile. Sono fiduciosa che ci riusciremo nell’arco del. Se questo sarà all’inizio o durante il prossimo anno non possiamo ancora dirlo, ma siamo fiduciosi che l’obiettivo sarà raggiunto”. Lo ha detto la presidenteBanca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, durate un’intervista con Bloomberg Tv. “La direzione di marcia sui tassi è chiara, ma resteranno restrittivi fino a quando sarà necessario – afferma Lagarde – la Bce ha iniziato con i tagli a giugno ma il ritmo di riduzione dei tassi resta da determinare”. Infine – osserva Lagarde – le decisioni restano legate “ai dati”.

Bce - inflazione 2024 al 2 - 4% - cala all'1 - 9% nel 2025 e 2026 - Le stime del carovita a più lungo termine, ovvero per il 2029, rimangono invece al 2,0%. Per quello che riguarda infine il mercato del lavoro, dal sondaggio Bce emerge che le aspettative sul tasso di disoccupazione restano invariate, in media del 6,5% nel 2024 e nel 2025, ma in calo al 6,4% nel 2026 e nel lungo termine. (Quotidiano.net)

Bce - inflazione 2024 al 2 - 4% - cala all'1 - 9% nel 2025 e 2026 - Per quello che riguarda infine il mercato del lavoro, dal sondaggio Bce emerge che le aspettative sul tasso di disoccupazione restano invariate, in media del 6,5% nel 2024 e nel 2025, ma in calo al 6,4% nel 2026 e nel lungo termine. E' quanto emerge da un sondaggio della Bce tra gli operatori esperti di previsioni secondo cui le stime restano invariate ad eccezione di una revisione al ribasso di ... (Quotidiano.net)

Bce - “Il vero banco di prova per l’inflazione sarà il 2025? - Secondo il consiglio Bce “il vero test sarà nel 2025 – avvertono i verbali – quando diventerà più chiaro se la crescita salariale sarà rallentata, se la produttività si sarà ripresa e se il trasferimento dei rialzi del costo del lavoro sarà stato moderato abbastanza da mantenere contenute le pressioni sui prezzi”. (Ildenaro.it)