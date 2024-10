Il grosso pino che ha ceduto era in procinto di essere abbattuto, si era inclinato troppo (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella mattinata di oggi, martedì 22 ottobre, in viale Carducci un grosso pino ha ceduto "appoggiandosi" sulle mura malatestiane. Nell’immediato i tecnici comunali sono intervenuti per limitare i disagi causati dal cedimento dell’albero e per rimuovere lo stesso dal tratto stradale di via Mura Cesenatoday.it - Il grosso pino che ha ceduto era in procinto di essere abbattuto, si era inclinato troppo Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella mattinata di oggi, martedì 22 ottobre, in viale Carducci unha"appoggiandosi" sulle mura malatestiane. Nell’immediato i tecnici comunali sono intervenuti per limitare i disagi causati dal cedimento dell’albero e per rimuovere lo stesso dal tratto stradale di via Mura

Grosso pino cade sulle auto nella notte - E’ crollato nel cuore della notte finendo contro alcune auto lasciate in sosta e rimaste danneggiate in maniera grave, ma per fortuna le conseguenze si sono limitate alle cose e nessuna persona è rimasta ferita. . E sono stati gli stessi cittadini ad avvisare i vigili del fuoco che sono intervenuti per rimuovere il pino, segandone il grosso tronco, che poi è stato caricato su un camion e ... (Lanazione.it)

Pioggia battente a Cesenatico - un grosso pino collassa in mezzo alla strada - Nel video di Fabiola Boschetti pubblicato sulla pagina 'Meteo Forlì-Cesena' gli effetti del maltempo che si è abbattuto nella giornata di sabato su Cesenatico. Oltre agli allagamenti apprensione per un pino crollato in viale Carducci. Video tratto da Facebook Leggi l'articolo. (Cesenatoday.it)

Grosso pino crolla sulla via - strada chiusa al traffico. "Il patrimonio verde è stato troppo trascurato" - Martedì mattina (8 ottobre), poco prima delle 7, un grosso pino è caduto lungo il tratto in discesa di viale Panoramica, occupando l'intera carreggiata. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone o cose, anche grazie al fatto che, a quell’ora, il traffico verso scuole e luoghi di... (Riminitoday.it)