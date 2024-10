This is me, spoiler Amici – Verissimo Speciale: ospiti della prima registrazione, cosa è successo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Speciale Amici – Verissimo, This is me: ecco le anticipazioni della prima registrazione di oggi, lunedì 21 ottobre: quali sono stati gli ospiti di Maria De Filippi e Silvia Toffanin? Ecco gli spoiler di SuperGuidaTV. This is me, spoiler Amici – Verissimo Speciale: ospiti della prima registrazione Tra i protagonisti vi saranno: Petit, Isobel, Marisol, "This is me, spoiler Amici – Verissimo Speciale: ospiti della prima registrazione, cosa è successo" L'articolo This is me, spoiler Amici – Verissimo Speciale: ospiti della prima registrazione, cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - This is me, spoiler Amici – Verissimo Speciale: ospiti della prima registrazione, cosa è successo Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)is me: ecco le anticipazionidi oggi, lunedì 21 ottobre: quali sono stati glidi Maria De Filippi e Silvia Toffanin? Ecco glidi SuperGuidaTV.is me,Tra i protagonisti vi saranno: Petit, Isobel, Marisol, "is me," L'articolois me,proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

This is me anticipazioni prima puntata e ospiti dello Speciale Amici – Verissimo: tutti gli spoiler

Cosa accadrà nella prima puntata di This is me, lo Speciale di Amici – Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che mira a rendere omaggio ai talenti del programma di Canale 5 che hanno avuto successo? Chi era presente in studio? Come ospiti vi saranno: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè, Emma Marrone.

Speciale Amici – Verissimo: svelato il nome del programma condotto da Silvia Toffanin - si chiamerà "This is me"

Per ora non sappiamo bene come sarà il programma, ma presto vi saranno sicuramente ulteriori notizie.

Nobody Wants This - la recensione (senza spoiler) della serie Netflix

A completare il cast troviamo Justine Lupe nel ruolo di Morgan, la sorella di Joanne; Timothy Simons nei panni di Sasha, fratello di Noah; Stephanie Faracy come Lynn, madre di Joanne e Morgan; Tovah Feldshuh nel ruolo di Bina Roklov, madre di Noah e Sasha; Ben-Victor è Ilan Roklov, il padre dei due ragazzi; Jackie Tohn è Esther Roklov, moglie di Sasha; Emily Arlook interpreta Rebecca, ex di Noah.