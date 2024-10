Alessandro Basciano sotto accusa per il suo aspetto fisico: spunta il vero motivo del suo cambiamento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua a far discutere la partecipazione di Alessandro Basciano a Verissimo nel corso dell’ultimo appuntamento. Il motivo non è tanto per quello che ha detto nel talk show di Silvia Toffanin bensì per il suo aspetto estetico. Ebbene sì perché molti telespettatori si sono riversati sui social per commentare l’aspetto del giovane ragazzo il quale, a detta loro, sarebbe cambiato a tal punto da essere irriconoscibile. Tante i commenti sul suo conto che aprono ancora una volta il dibattito tra opinione e bodyshaming. Critiche per Alessandro Basciano e il suo cambiamento estetico La linea tra dare la propria opinione e commettere un vero e proprio atto di bodyshaming è sempre molto sottile. Spesso i commenti sull’aspetto estetico sono impietosi, in particolar modo quando una persona si sottopone ad interventi o ritocchini, andando al di là del semplice giudizio personale. Anticipazionitv.it - Alessandro Basciano sotto accusa per il suo aspetto fisico: spunta il vero motivo del suo cambiamento Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua a far discutere la partecipazione dia Verissimo nel corso dell’ultimo appuntamento. Ilnon è tanto per quello che ha detto nel talk show di Silvia Toffanin bensì per il suoestetico. Ebbene sì perché molti telespettatori si sono riversati sui social per commentare l’del giovane ragazzo il quale, a detta loro, sarebbe cambiato a tal punto da essere irriconoscibile. Tante i commenti sul suo conto che aprono ancora una volta il dibattito tra opinione e bodyshaming. Critiche pere il suoestetico La linea tra dare la propria opinione e commettere une proprio atto di bodyshaming è sempre molto sottile. Spesso i commenti sull’estetico sono impietosi, in particolar modo quando una persona sipone ad interventi o ritocchini, andando al di là del semplice giudizio personale.

