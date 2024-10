Triathlon, Hayden Wilden vince le World Triathlon Championships Series Finals, lontani gli italiani (Di domenica 20 ottobre 2024) Si sono concluse le World Triathlon Championships Series Finals disputate a Torremolinos (Spagna). L’ultima gara del ricco programma era quella elite maschile che ha visto il podio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 suddividersi le prime tre posizioni. Il successo, nella gara disputata su distanza olimpica, è andato infatti al neozelandese Hayden Wilden con il tempo di 1:42.22 con un vantaggio di ben 1:02 sul francese Léo Bergere, quindi completa il podio il britannico Alex Yee a 1:28. Quarta e quinta posizione per altri due francesi Dorian Coninx a 1:41 e Pierre LeCorre a 1:42. Sesta posizione per l’ungherese Csongor Lehmann a 1:50, quindi settima posizione per il neozelandese Tayler Reid con il medesimo tempo. Ottavo un altro francese, vincent Luis a 2 minuti esatti, quindi nono il canadese Tyler Mislawchuk 2:04, quindi completa la top10 il britannico Hugo Milner 2:09. Oasport.it - Triathlon, Hayden Wilden vince le World Triathlon Championships Series Finals, lontani gli italiani Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si sono concluse ledisputate a Torremolinos (Spagna). L’ultima gara del ricco programma era quella elite maschile che ha visto il podio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 suddividersi le prime tre posizioni. Il successo, nella gara disputata su distanza olimpica, è andato infatti al neozelandesecon il tempo di 1:42.22 con un vantaggio di ben 1:02 sul francese Léo Bergere, quindi completa il podio il britannico Alex Yee a 1:28. Quarta e quinta posizione per altri due francesi Dorian Coninx a 1:41 e Pierre LeCorre a 1:42. Sesta posizione per l’ungherese Csongor Lehmann a 1:50, quindi settima posizione per il neozelandese Tayler Reid con il medesimo tempo. Ottavo un altro francese,nt Luis a 2 minuti esatti, quindi nono il canadese Tyler Mislawchuk 2:04, quindi completa la top10 il britannico Hugo Milner 2:09.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Triathlon - i convocati azzurri per le World Triathlon Championship Finals di Torremolinos - Siamo pronti per vivere l’importantissimo World Triathlon Championship Finals a Torremolinos (Spagna). Per l’occasione l’Italia si presenta con la delegazione Elite/Under 23 che vedrà anche il Direttore Sportivo Simone Biava, il Direttore Tecnico Julien Clonen, il Coordinatore Sviluppo Italia Andra Gabba, il Tecnico Squadra Nazionale Manuel Canuto, il Responsabile scientifico Matteo Torre e il ... (Oasport.it)

Triathlon - la tappa di Roma della World Cup vede conferme nel comparto femminile e spunti per il futuro in quello maschile - È vero che ho partecipato alle Olimpiadi di Parigi, ma Roma ha un fascino unico. Il commento di Bianca Seregni: “È stata tosta oggi per la pioggia. Peccato solo per la pioggia oggi che ha reso il manto scivoloso, volevo il podio e ci sono andata vicina”. Le dichiarazioni di Pietro Giovannini: “Sono contento del risultato, la gara è stata molto dura ma sono davvero contento”. (Oasport.it)

Triathlon - Yanis Segulin vince in World Cup a Roma - brilla il giovane Euan De Nigro - Gli altri italiani: chiude 14° Pietro Giovannini con il tempo di 56:30, quindi è 18° Nicola Azzano in 56:38. . Non ha concluso la gara, invece, Samuele Angelini. Nella gara maschile, disputata su distanza sprint presso il quartiere dell’EUR, i transalpini hanno piazzato ben due atleti sul podio, centrando anche il gradino più alto. (Oasport.it)