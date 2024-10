Box Office USA: Deadpool & Wolverine supera gli incassi di Barbie (Di domenica 20 ottobre 2024) La corsa nella storia del Box Office USA da parte di Deadpool & Wolverine non si ferma, ed ora arriva un altro importante traguardo. Secondo i dati offerti da Deadline, infatti, è noto che da questo weekend il film Marvel Studios ha totalizzato complessivamente 636,3 milioni di dollari grazie al nuovo incasso da 679 mila dollari (qui la stima del weekend al Box Office USA). Statistiche alla mano, l’incasso complessivo raggiunto da Deadpool & Wolverine è da oggi superiore a quello fatto registrare da Barbie (636,2 milioni nel 2023), ed ora nella storia del Box Office USA è salito al 12° posto. Deadpool & Wolverine ha raggiunto questo incasso a fronte di una presenza in sala di 87 giorni, mentre Barbie lo ha fatto in 185 giorni (dati offerti da BoxOfficeMojo). Universalmovies.it - Box Office USA: Deadpool & Wolverine supera gli incassi di Barbie Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La corsa nella storia del BoxUSA da parte dinon si ferma, ed ora arriva un altro importante traguardo. Secondo i dati offerti da Deadline, infatti, è noto che da questo weekend il film Marvel Studios ha totalizzato complessivamente 636,3 milioni di dollari grazie al nuovo incasso da 679 mila dollari (qui la stima del weekend al BoxUSA). Statistiche alla mano, l’incasso complessivo raggiunto daè da oggi superiore a quello fatto registrare da(636,2 milioni nel 2023), ed ora nella storia del BoxUSA è salito al 12° posto.ha raggiunto questo incasso a fronte di una presenza in sala di 87 giorni, mentrelo ha fatto in 185 giorni (dati offerti da BoxMojo).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Deadpool & Wolverine supera un’enorme pietra miliare del box office del MCU - mentre Transformers One debutta alla grande - . it - Da chi il cinema lo ama. Deadpool & Wolverine supera un’enorme pietra miliare del box office del MCU, mentre Transformers One debutta alla grande Siamo ancora in attesa che la Disney annunci l’uscita di Deadpool & Wolverine per l’home entertainment (si parla di ottobre per il lancio in digitale) e il film ha appena raggiunto un altro enorme traguardo al botteghino. (Cinefilos.it)

Box Office USA : Deadpool & Wolverine vince il weekend del Labor Day - Nel mai ricco weekend del Labor Day nessun nuovo film è riuscito ad ottenere un ottimo risultato, ed ovviamente ad approfittarne è stato il film Marvel Studios dei record dedicato al Mercenario Chiacchierone. Il sorprendente It Ends With Us, il dramma romantico con Blake Lively, si è consolidato in terza posizione con un nuovo incasso da 9,5 milioni di dollari (in quattro giorni) per un ... (Universalmovies.it)

Deadpool & Wolverine continua a dominare il box office USA - mentre si conclude un’estate spettacolare - Alien: Romulus, un altro titolo dei 20th Century Studios distribuito dalla Disney, ha aggiunto 2,2 milioni di dollari nel suo terzo venerdì di uscita e punta a circa 8 milioni di dollari per il fine settimana. A completare la top five, Blink Twice di Amazon MGM ha incassato 1,3 milioni di dollari nel suo secondo venerdì, portando il suo totale nazionale a un deludente 12 milioni di dollari in ... (Cinefilos.it)