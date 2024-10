Due anni di governo Meloni, gradimento stabile per l’esecutivo e premier prima tra i leader: l’analisi (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Con un gradimento del 46,1% rispetto al 46,9% dell’ottobre 2023, il governo Meloni taglia il traguardo del secondo anno di legislatura con orientamento stabile degli italiani nei suoi confronti. Lo rileva l’ultima analisi di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa L'articolo Due anni di governo Meloni, gradimento stabile per l’esecutivo e premier prima tra i leader: l’analisi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Con undel 46,1% rispetto al 46,9% dell’ottobre 2023, iltaglia il traguardo del secondo anno di legislatura con orientamentodegli italiani nei suoi confronti. Lo rileva l’ultima analisi di Vis Factor, societàa livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa L'articolo Duedipertra iproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Stabile il gradimento del governo Meloni : i leader italiani a confronto nel 2023 - I temi sollevati dai cittadini indicano un forte disagio verso le tasse, in particolare le accise su benzina e tabacco che risultano le più impopolari, seguite dall’IVA e dalle tasse sulla casa. In un momento delicato come quello attuale, in cui la fiducia nei partiti è messa a dura prova dalle richieste di cambiamento e riforme, il governo Meloni deve affrontare una sfida non indifferente per ... (Gaeta.it)