Benevento accoglie la filosofia: prende vita la SFI (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina a Benevento, nella sala di Palazzo Paolo V, un folto pubblico di studenti, docenti e appassionati di filosofia, nonostante il tempo inclemente, ha partecipato all'inaugurazione della sezione locale della Società Filosofica Italiana.

