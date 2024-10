A Orio Litta la 32esima edizione della Oreum bike (Di venerdì 18 ottobre 2024) Orio Litta (Lodi), 18 ottobre 2024 – Mountain bike all’appello per la 32esima edizione della storica Oreum bike di Orio Litta. La sfida finale della Laus Cup Mtb arriva nel Basso Lodigiano. “Non è stata un’annata facile per la Laus Cup Mtb, visti i vari problemi che hanno caratterizzato ognuna delle tappe messe in calendario, spesso spostate o cancellate per maltempo o altro - spiegano gli organizzatori -. Domenica, però, sarà un’altra storia, con la conclusione affidata a una grande classica di tutto il calendario Acsi, la Mediofondo del Basso Lodigiano. Stiamo parlando della Oreum bike, una corsa che vanta ben 32 edizioni alle sue spalle, che ha superato anche lo stop dovuto al Covid, che si è trasformata da cross country a mediofondo”. Normalmente arrivano oltre cento bikers a godersi percorso e campagne di tutto rispetto. Ilgiorno.it - A Orio Litta la 32esima edizione della Oreum bike Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(Lodi), 18 ottobre 2024 – Mountainall’appello per lastoricadi. La sfida finaleLaus Cup Mtb arriva nel Basso Lodigiano. “Non è stata un’annata facile per la Laus Cup Mtb, visti i vari problemi che hanno caratterizzato ognuna delle tappe messe in calendario, spesso spostate o cancellate per maltempo o altro - spiegano gli organizzatori -. Domenica, però, sarà un’altra storia, con la conclusione affidata a una grande classica di tutto il calendario Acsi, la Mediofondo del Basso Lodigiano. Stiamo parlando, una corsa che vanta ben 32 edizioni alle sue spalle, che ha superato anche lo stop dovuto al Covid, che si è trasformata da cross country a mediofondo”. Normalmente arrivano oltre centors a godersi percorso e campagne di tutto rispetto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - la consigliera Csm Natoli non si presenta dal pm : chiesto uno slittamento dell'atto istruttorio - . . L'avvocato Giuseppe. E’ stato rinviato a data da destinarsi l’interrogatorio di Rosanna Natoli, la consigliera del Csm ex componente della sezione disciplinare, convocata per la mattinata di oggi 31 luglio dai magistrati romani, che doveva essere ascoltata in relazione alle accuse di rivelazione di segreti d’ufficio e abuso d’ufficio per le quali è stata iscritta sul registro degli indagati. (Gazzettadelsud.it)

Csm - slitta l'interrogatorio del pm Natoli indagata a Roma - Le indagini Il fascicolo è stato aperto dopo una registrazione di un incontro della consigliera del Csm con la magistrata Maria Fascetto Sivillo che era stata condannata in primo grado dal tribunale di Messina, per parlare del suo procedimento disciplinare in corso. . Nel contempo i pm romani hanno avviato un fascicolo a modello 45, senza indagati e senza ipotesi di reato, dopo la ... (Agi.it)