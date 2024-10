Macerata, tanto lavoro e poco personale: il caso di Anatomia patologica (Di giovedì 17 ottobre 2024) Macerata, 17 ottobre 2024 – L'Ast di Macerata ha attivato un "tavolo tecnico"per esaminare il caso del paziente che ha avuto il referto di un esame istologico (peraltro infausto, adenocarcinoma) dopo cinque mesi e mezzo, circostanza che gli ha impedito di cominciare tempestivamente la chemioterapia. L'obiettivo è quello di ricostruire tutto il percorso, dal primo intervento chirurgico del novembre 2022 fino al secondo nell'aprile 2023, per cercare di capire che cosa sia realmente accaduto. Una situazione, come noto, segnalata da Zelinda Piccioni, del Tribunale dei diritti del malato di Macerata, "per evitare che questo possa accadere di nuovo", e che ha riportato all'attenzione della cronaca le difficoltà con le quali si deve misurare l'Unità operativa di Anatomia patologica di Macerata, certamente non nuove e comuni ad altre realtà regionali (e non solo). Ilrestodelcarlino.it - Macerata, tanto lavoro e poco personale: il caso di Anatomia patologica Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – L'Ast diha attivato un "tavolo tecnico"per esaminare ildel paziente che ha avuto il referto di un esame istologico (peraltro infausto, adenocarcinoma) dopo cinque mesi e mezzo, circostanza che gli ha impedito di cominciare tempestivamente la chemioterapia. L'obiettivo è quello di ricostruire tutto il percorso, dal primo intervento chirurgico del novembre 2022 fino al secondo nell'aprile 2023, per cercare di capire che cosa sia realmente accaduto. Una situazione, come noto, segnalata da Zelinda Piccioni, del Tribunale dei diritti del malato di, "per evitare che questo possa accadere di nuovo", e che ha riportato all'attenzione della cronaca le difficoltà con le quali si deve misurare l'Unità operativa didi, certamente non nuove e comuni ad altre realtà regionali (e non solo).

