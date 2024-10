Fiumicino avviato il monitoraggio dei residui bellici per il dragaggio del porto canale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Sono iniziate questa mattina, in concomitanza con il fermo biologico, le operazioni dideidei fondali dele della Darsena portuale, un intervento programmato che dovrebbe durare circa tre giorni. Le attività, condotte da esperti in sicurezza subacquea e con il supdelle autorità competenti, garantiranno la bonifica dell’area prima di procedere con il successivodel fondale. Durante le operazioni, l’area interessata sarà interdetta alla navigazione ed al transito a tutela degli operatori e dei cittadini. Il, che inizierà subito dopo la fase di, è necessario per liberare il fondale dall’accumulo di sedimenti per migliorare la navigabilità. “La scelta di avviare le operazioni in questo periodo – dichiara l’Assessore all’ambiente ed alla Pesca, Stefano Costa.