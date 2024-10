Alcaraz sfida Nadal: “Una persona importante nella mia vita. Stagione sulle montagne russe, lo ammetto” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato a puntodebreak.com in vista della semifinale del Six Kings Slam che lo vedrà impegnato nel derby con Rafael Nadal. L’iberico, oltre che della vittoria di ieri e della sfida odierna, ha analizzato anche la propria Stagione, tracciandone un primo bilancio sommario. La superficie e le condizioni di gioco nel quarto di finale con Rune: “Per me queste condizioni sono un po’ complicate, ma cerco di renderle più difficili per i miei avversari, la palla corre molto, rimbalza molto, una cosa che mi piace davvero, quindi mi godo il mio tennis, mi sto divertendo. Mi godo ogni secondo che passo in campo, cerco di adattare il mio tennis a queste condizioni, a questo campo. All’inizio era un po’ difficile per me, dovevo trovare le soluzioni, ma una volta trovate, ho iniziato a giocare sempre meglio“. Oasport.it - Alcaraz sfida Nadal: “Una persona importante nella mia vita. Stagione sulle montagne russe, lo ammetto” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo spagnolo Carlosha parlato a puntodebreak.com in vista della semifinale del Six Kings Slam che lo vedrà impegnato nel derby con Rafael. L’iberico, oltre che della vittoria di ieri e dellaodierna, ha analizzato anche la propria, tracciandone un primo bilancio sommario. La superficie e le condizioni di gioco nel quarto di finale con Rune: “Per me queste condizioni sono un po’ complicate, ma cerco di renderle più difficili per i miei avversari, la palla corre molto, rimbalza molto, una cosa che mi piace davvero, quindi mi godo il mio tennis, mi sto divertendo. Mi godo ogni secondo che passo in campo, cerco di adattare il mio tennis a queste condizioni, a questo campo. All’inizio era un po’ difficile per me, dovevo trovare le soluzioni, ma una volta trovate, ho iniziato a giocare sempre meglio“.

