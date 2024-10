Secoloditalia.it - Scandalo a Londra per Taylor Swift: la scorta armata pretesta dalla mamma imbarazza il governo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tylormette in imbarazzo illaburista. Proprio così. La mega-star, che negli Usa fa il tifo contro Trump e gioca alla testimonial di Kamala Harris, ha messo alle strettacon la richiesta da parte della-manager di unacon sirene e motociclette ai suoi concerti. Quelle che normalmente spettano a ministri di rango, capi di Stato o membri della Royal Family. La pop star in pericolo? Lasi è esibita in Gran Bretagna in un tour fra giugno e agosto. A luglio però ha dovuto annullare all’ultimo momento le date a Vienna per minacce di attentato. Alla fine del mese inoltre tre ragazzine sue fan sono state uccise in Inghilterra a una festa a tema in suo nome., lai labour Tanto è bastato per “pretendere” dalle autorità britanniche una protezioneche naturalmente in un primo tempo è stata vietata.