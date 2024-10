Indagini su corruzione e appalti: perquisizioni della Procura di Roma riguardano 18 indagati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione della Procura di Roma ha portato, martedì, a perquisizioni di notevole entità che hanno coinvolto 18 indagati accusati di corruzione e turbativa d’asta legati agli appalti di Sogei e dei ministeri della Difesa e dell’Interno. La vastità dell’operazione e la quantità di documenti e dati raccolti offrono uno sguardo approfondito su un’inchiesta che potrebbe influenzare significativamente il panorama politico ed economico italiano. Tra i soggetti colpiti dalle perquisizioni spicca il nome di Andrea Stroppa, figura di rilievo come referente di Elon Musk in Italia, il cui coinvolgimento nella vicenda suscita interrogativi su possibili implicazioni internazionali. Gaeta.it - Indagini su corruzione e appalti: perquisizioni della Procura di Roma riguardano 18 indagati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazionediha portato, martedì, adi notevole entità che hanno coinvolto 18accusati die turbativa d’asta legati aglidi Sogei e dei ministeriDifesa e dell’Interno. La vastità dell’operazione e la quantità di documenti e dati raccolti offrono uno sguardo approfondito su un’inchiesta che potrebbe influenzare significativamente il panorama politico ed economico italiano. Tra i soggetti colpiti dallespicca il nome di Andrea Stroppa, figura di rilievo come referente di Elon Musk in Italia, il cui coinvolgimento nella vicenda suscita interrogativi su possibili implicazioni internazionali.

