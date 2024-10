Criteri per la certificazione del Neurologo Digitale. Valorizzazione delle prestazioni e aggiornamento LEA. (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 - Presentati oggi presso l’Auditorium Agenas, gli esiti del Progetto “Criteri per la certificazione del Neurologo Digitale. Valorizzazione delle prestazioni e aggiornamento LEA”. La Telemedicina è una priorità strategica per il SSN nella gestione delle patologie croniche e/o disabilitanti, e risponde alla richiesta di riforma dell’assistenza di prossimità da attuarsi secondo Sbircialanotizia.it - Criteri per la certificazione del Neurologo Digitale. Valorizzazione delle prestazioni e aggiornamento LEA. Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 - Presentati oggi presso l’Auditorium Agenas, gli esiti del Progetto “per ladelLEA”. La Telemedicina è una priorità strategica per il SSN nella gestionepatologie croniche e/o disabilitanti, e risponde alla richiesta di riforma dell’assistenza di prossimità da attuarsi secondo

