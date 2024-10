Stadio Ferraris, tutto fermo: la Sampdoria chiede al Genoa garanzie sul pagamento, il punto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Situazione sempre piuttosto ingarbugliata sul fronte Stadio tra Sampdoria e Genoa, nonostante l`ottimismo lasciato trapelare nei giorni scorsi. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Situazione sempre piuttosto ingarbugliata sul frontetra, nonostante l`ottimismo lasciato trapelare nei giorni scorsi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stadio Ferraris - accelerazione importante per Euro 2032 : oggi riunione con Sampdoria e Genoa - Oggi è prevista una riunione del Cda della società . Come riporta Il Secolo XIX, l’obiettivo è proporre […]. Ci sono importanti novità per quanto riguarda lo stadio Ferraris con l’incontro alle porta con Sampdoria e Genoa Novità importanti sul futuro del Luigi Ferraris. Come già era stato annunciato, Genoa e Sampdoria si sono “unite” fondando la società  Genova Stadium. (Calcionews24.com)

Coppa Italia - Genoa-Sampdoria : lo stadio Ferraris blindato dalla polizia - Nel pomeriggio ci sono stati scontri con lanci di bottiglie e oggetti contundenti nei quali sono rimasti feriti tre poliziotti, secondo quanto denuncia il sindacato Coisp. Disordini e tensioni intorno allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova fra una sessantina di tifosi appartenenti alle fazioni di Genoa e Sampdoria, prima della partita di Coppa Italia tra i due club. (Lapresse.it)

Genoa-Sampdoria - scontri fuori dallo stadio durante la partita : un ferito lieve - Ad incendiare gli animi anche l’esposizione da parte dei genoani, durante il match, di alcuni striscioni rubati in primavera nella sede dei blucerchiati Tito Cucchiaroni. Dopo i primi scontri avvenuti nel pomeriggio, sono scoppiati disordini in una strada vicina allo stadio durante il secondo tempo della partita e un individuo sarebbe rimasto leggermente ferito. (Sportface.it)