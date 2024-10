Salernitana Femminile, buon pari all’esordio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrima uscita ufficiale, in campionato, per una buona Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta contro il Lady Mondragone: finisce 1-1 un match che vede divisa equamente la posta in palio. La sfida del primo turno del girone D di Serie B, disputata al PalaSport di Mondragone, porta in dote, quindi, un punto in classifica per la formazione di capitan Lisanti e compagne. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Fierro tra i pali con Ponticiello, Rapuano, Lisanti e Sakamoto come elementi di movimento. Lady Mondragone-Salernitana Femminile 1970: la gara Dopo un buon avvio di marca granata sono le padrone di casa a passare in vantaggio al 7? con Pisani che, in ripartenza, calcia sul palo più lontano dove Fierro non può arrivare. Anteprima24.it - Salernitana Femminile, buon pari all’esordio Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrima uscita ufficiale, in campionato, per una1970 impegnata in trasferta contro il Lady Mondragone: finisce 1-1 un match che vede divisa equamente la posta in palio. La sfida del primo turno del girone D di Serie B, disputata al PalaSport di Mondragone, porta in dote, quindi, un punto in classifica per la formazione di capitan Lisanti e compagne. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Fierro tra i pali con Ponticiello, Rapuano, Lisanti e Sakamoto come elementi di movimento. Lady Mondragone-1970: la gara Dopo unavvio di marca granata sono le padrone di casa a passare in vantaggio al 7? con Pisani che, in ripartenza, calcia sul palo più lontano dove Fierro non può arrivare.

Serie C Femminile - il Lecce Women batte la Salernitana : decisiva D'Amico - . Ad risultare decisivo è stato il rigore trasformato da. . Seconda vittoria consecutiva (dopo quella sul Montespaccato dello scorso weekend) per il Lecce Women che, nella terza giornata del campionato di Serie C femminile, girone C, ha avuto la meglio sulla Salernitana allo stadio Volpe, per 1-0. (Lecceprima.it)

Salernitana Femminile - Orrico : “Soddisfatto del primo test” - Tutto questo mi rende solo che felice”. Faccio gli auguri allo Spartak per il loro campionato, augurandogli il meglio e ringraziandoli per questo allenamento congiunto”. . Per noi è stato un match particolare, il primo fatto insieme. Si torna domenica in campo, questa volta con il Futsal Koine. In queste sfide per me non conta il risultato, ciò che conta è la prestazione e sviluppare in campo ... (Anteprima24.it)

Salernitana femminile - Francesca De Santis : “Sento energie positive - ci toglieremo grandi soddisfazioni” - Credo ci siano i presupposti per toglierci grandi soddisfazioni”. Le ragazze l’hanno messa subito a suo agio, mettendo in risalto il lato più bello e puro che racchiude lo sport”. Il test congiunto di domenica 22 settembre alle ore 18:30, contro il quintetto campano, precederà quelli con il Futsal Koine, di domenica 29, e quello di ottobre con le ragazze della Polisportiva Baroncino, che faranno ... (Anteprima24.it)