Italia-Israele, a Udine il corteo pro Palestina prima della partita: “Non si gioca a calcio con chi ha fatto un genocidio” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Non si gioca a calcio con chi ha fatto un genocidio“, urla un manifestante al megafono. Seguono fischi. E poi in coro tutti scandiscono: “Free free Palestine”. Le vie del centro di Udine questo pomeriggio si sono tinte dei colori della bandiera palestinese. Diverse centinaia di manifestanti – circa 1500 persone secondo la stima della Questura – si sono unite in corteo per protestare contro la partita di Nations League Italia-Israele, che si gioca stasera al Bluenergy stadium. “Diamo un calcio all’apartheid. Fuori Israele dalla Fifa”, recita uno striscione, tra i primi a sfilare. Si chiede pace, si chiede di bandire Israele dalle competizioni sportive. E si lamenta la presenza di questo Paese oggi a Udine. In particolare per come le sue rappresentanze sono state accolte dalle istituzioni, che hanno patrocinato l’evento sportivo. Ilfattoquotidiano.it - Italia-Israele, a Udine il corteo pro Palestina prima della partita: “Non si gioca a calcio con chi ha fatto un genocidio” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Non sicon chi haun“, urla un manifestante al megafono. Seguono fischi. E poi in coro tutti scandiscono: “Free free Palestine”. Le vie del centro diquesto pomeriggio si sono tinte dei coloribandiera palestinese. Diverse centinaia di manifestanti – circa 1500 persone secondo la stimaQuestura – si sono unite inper protestare contro ladi Nations League, che sistasera al Bluenergy stadium. “Diamo unall’apartheid. Fuoridalla Fifa”, recita uno striscione, tra i primi a sfilare. Si chiede pace, si chiede di bandiredalle competizioni sportive. E si lamenta la presenza di questo Paese oggi a. In particolare per come le sue rappresentanze sono state accolte dalle istituzioni, che hanno patrocinato l’evento sportivo.

