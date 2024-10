Crotone, pizzaiolo ucciso dal poliziotto: indagati anche il papà e i due fratelli della vittima (Di lunedì 14 ottobre 2024) Salgono dunque a sei gli indagati per i fatti legati all’omicidio di Francesco Chimirri avvenuto lo scorso 7 ottobre a Crotone. Quattro sono parenti della vittima e devono rispondere del tentato omicidio dell'agente Giuseppe Sortino. Fanpage.it - Crotone, pizzaiolo ucciso dal poliziotto: indagati anche il papà e i due fratelli della vittima Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Salgono dunque a sei gliper i fatti legati all’omicidio di Francesco Chimirri avvenuto lo scorso 7 ottobre a. Quattro sono parentie devono rispondere del tentato omicidio dell'agente Giuseppe Sortino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Naufragio di Cutro : 6 indagati (tra Guardia di Finanza e Costiera) dalla Procura di Crotone - Nei giorni scorsi è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari riguardo al naufragio del caicco “Summer Love” nelle acque antistanti Steccato di Cutro all’alba del 26 febbraio 2023 e nel quale morirono 94 migranti, tra cui una trentina di bambini. “Per quel che attiene invece i membri della Guardia Costiera – spiega ancora la Procura – la contestazione ruota intorno ... (Secoloditalia.it)

Naufragio di Cutro : 6 indagati (tra Guardia Finanza e Costiera) dalla Procura di Crotone - . Per il medesimo episodio sono già stati condannati col rito abbreviato due scafisti, mentre è in corso il dibattimento per altri tre. L’ultimo dei componenti dell’equipaggio era invece deceduto nel naufragio”. Così si può fare luce Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi L'articolo Naufragio di Cutro: 6 indagati (tra Guardia Finanza e Costiera) dalla Procura di ... (Secoloditalia.it)