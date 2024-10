Domani il premio Padre Pio, obiettivo seminare la pace (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa “Comunità di S.Egidio”, Héctor Miguel Cabrejos Vidarte (arcivescovo metropolita di Trujillo, presidente della Conferenza Episcopale del Perù), Giacinto Ottaviani (sottocapo di Stato Maggiore della Difesa), Carolina Lussana (presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), Federica Cappelletti (presidente della Serie A femminile), il calciatore Beppe Signori, l’imprenditore Marco Fioriti, il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera Goffredo Buccini, Sante de Angelis (Fondatore – Rettore Presidente Accademia Bonifaciana) e Mario Balzanelli (presidente nazionale del Sistema di Emergenza Territoriale 118) sono i vincitori del “premio Padre Pio da Pietrelcina”, giunto alla sua ventitreesima edizione. Anteprima24.it - Domani il premio Padre Pio, obiettivo seminare la pace Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa “Comunità di S.Egidio”, Héctor Miguel Cabrejos Vidarte (arcivescovo metropolita di Trujillo, presidente della Conferenza Episcopale del Perù), Giacinto Ottaviani (sottocapo di Stato Maggiore della Difesa), Carolina Lussana (presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), Federica Cappelletti (presidente della Serie A femminile), il calciatore Beppe Signori, l’imprenditore Marco Fioriti, il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera Goffredo Buccini, Sante de Angelis (Fondatore – Rettore Presidente Accademia Bonifaciana) e Mario Balzanelli (presidente nazionale del Sistema di Emergenza Territoriale 118) sono i vincitori del “Pio da Pietrelcina”, giunto alla sua ventitreesima edizione.

