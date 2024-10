Ilrestodelcarlino.it - "Da quest’anno siamo bio al 100%"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il caldo estremo dell’estate 2024 ha costretto le aziende vitivinicole del Piceno ad anticipare la raccolta delle uve. E’ vero che negli ultimi anni il trend climatico aveva già portato ad anticipare i tempi rispetto alla tradizione, ma la vendemmia 2024 ha battuto tutti i record. Ne abbiamo parlato con Valeria Cesari, Master Sommelier e Direttore Commerciale della ‘Tenuta Cocci Grifoni’ in contrada San Savino di Ripatransone. Cesari, come sarà il vino 2024? "Molto buono in generale, Qui nel Piceno stiamo lavorando molto bene anche con la viticoltura di precisione perché il cambiamento climatico purtroppo, sta portando ad una mutevolezza delle condizioni che non permette più di lasciar fare alla natura. Occorre iniziare già in vigna a lavorare sulle potature, sul fogliame per proteggere i grappoli dalle intemperie, ma anche dal grande caldo.