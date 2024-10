Masterchef, l'ex vincitore Valerio Braschi apre il ristorante in Galleria al Duomo di Milano: «Faccio concorrenza a Cracco» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era suo allievo a Masterchef, adesso Carlo Cracco si ritroverà Valerio Braschi come "vicino di casa" in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Il giovane chef ha annunciato Leggo.it - Masterchef, l'ex vincitore Valerio Braschi apre il ristorante in Galleria al Duomo di Milano: «Faccio concorrenza a Cracco» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era suo allievo a, adesso Carlosi ritroveràcome "vicino di casa" inVittorio Emanuele II a. Il giovane chef ha annunciato

