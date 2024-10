Lo scontro Orban-von der Leyen non è (solo) un male. Passarelli spiega perché (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli strali erano annunciati. Il presidente ungherese, Viktor Orban ha recitato esattamente la sua parte in commedia e ha esposto, alla plenaria di Strasburgo, la sua visione dell’Europa. Dall’immigrazione alle frontiere, passando per il green deal. Da manuale. Non si è fatta attendere la reazione, prima degli eurodeputati dei centrosinistra – che hanno intonato Bella Ciao – ma sopratutto della presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. Sono volate parole forti e i riferimenti sono stati particolarmente chiari circa l’amicizia tra l’ungherese e lo zar Putin. Eppure, analizza Gianluca Passarelli, professore di Scienza Politica all’Università La Sapienza, “lo scontro tra Ursula e Orban ha i suoi lati positivi: il Parlamento Europeo non può essere solo un luogo in cui si discutono regolamenti e normative. Formiche.net - Lo scontro Orban-von der Leyen non è (solo) un male. Passarelli spiega perché Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli strali erano annunciati. Il presidente ungherese, Viktorha recitato esattamente la sua parte in commedia e ha esposto, alla plenaria di Strasburgo, la sua visione dell’Europa. Dall’immigrazione alle frontiere, passando per il green deal. Da manuale. Non si è fatta attendere la reazione, prima degli eurodeputati dei centrosinistra – che hanno intonato Bella Ciao – ma sopratutto della presidente della Commissione, Ursula Von der. Sono volate parole forti e i riferimenti sono stati particolarmente chiari circa l’amicizia tra l’ungherese e lo zar Putin. Eppure, analizza Gianluca, professore di Scienza Politica all’Università La Sapienza, “lotra Ursula eha i suoi lati positivi: il Parlamento Europeo non può essereun luogo in cui si discutono regolamenti e normative.

