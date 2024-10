Altro che Beppe Grillo, due donne turbano Giuseppe Conte. Quest’estate si sono alleate l’ex moglie e la cognata furiosa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non è tanto Beppe Grillo a turbare la tranquillità del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Il fondatore del movimento fa meno paura di prima, perché è restato senza avvocato nella battaglia legale che stava tentando per bloccare la prossima assemblea stellata, dopo che il professore Pieremilio Sammarco non ha accettato di vedere saldare le sue parcelle saldate attraverso il crowfunding. A turbare la tranquillità di Conte è ben Altro: due donne che in qualche modo fanno parte della sua famiglia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non è tantoa turbare la tranquillità del leader del Movimento 5 stelle,. Il fondatore del movimento fa meno paura di prima, perché è restato senza avvocato nella battaglia legale che stava tentando per bloccare la prossima assemblea stellata, dopo che il professore Pieremilio Sammarco non ha accettato di vedere saldare le sue parcelle saldate attraverso il crowfunding. A turbare la tranquillità diè ben: dueche in qualche modo fanno parte della sua famiglia.

Altro che Beppe Grillo - due donne turbano Giuseppe Conte. Quest’estate si sono alleate l’ex moglie e la cognata furiosa - «Non sanno cosa sia la correttezza», «Non stento a crederci, se ti raccontassi io…» Ed è proprio all’ex marito che si riferiva Valentina Fico parlando con la Romagnoli: «Beata te che ancora ci credi. A turbare la tranquillità di Conte è ben altro: due donne che in qualche modo fanno parte della sua famiglia. (Open.online)

