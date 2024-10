"Pesci nelle risaie, vantaggio per il raccolto" (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato Mauro Tonello, imprenditore e presidente della Società Italiana Sementi, a spiegare come sia possibile un’agricoltura sostenibile, una sfida che attualmente coinvolge circa 400 ettari dei 3.600 coltivati a riso nel Comune di Codigoro. Il suo progetto si chiama ‘Il pesce amico del riso’. "In ogni ettaro di riso coltivato vengono inseriti degli avannotti, piccoli Pesci quasi scomparsi nel nostro territorio – ha detto Tonello durante l’evento ‘Il prodigio del riso’, ieri a Pomposa –. Ormai giunti al terzo anno di applicazione, stiamo riscontrando ottimi risultati". nelle risaie, oltre al riso, si sviluppano infatti tinche e altri Pesci dalle caratteristiche molto delicate. Un segnale di pulizia dell’acqua e di terreni in ottima salute. Condizioni che permettono al riso di crescere in maniera ottimale. (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato Mauro Tonello, imprenditore e presidente della Società Italiana Sementi, a spiegare come sia possibile un’agricoltura sostenibile, una sfida che attualmente coinvolge circa 400 ettari dei 3.600 coltivati a riso nel Comune di Codigoro. Il suo progetto si chiama ‘Il pesce amico del riso’. "In ogni ettaro di riso coltivato vengono inseriti degli avannotti, piccoliquasi scomparsi nel nostro territorio – ha detto Tonello durante l’evento ‘Il prodigio del riso’, ieri a Pomposa –. Ormai giunti al terzo anno di applicazione, stiamo riscontrando ottimi risultati"., oltre al riso, si sviluppano infatti tinche e altridalle caratteristiche molto delicate. Un segnale di pulizia dell’acqua e di terreni in ottima salute. Condizioni che permettono al riso di crescere in maniera ottimale. (Ilrestodelcarlino.it)

Ilrestodelcarlino.it - "Pesci nelle risaie, vantaggio per il raccolto"

"pesci nelle risaie, vantaggio per il raccolto" - L’imprenditore Tonello durante l’evento ‘Il prodigio del riso’: "Ottimi risultati dall’introduzione di avannotti in ogni ettaro coltivato" ...(ilrestodelcarlino.it)

Dal fiume alla foce con il capitano. Alla scoperta del Delta segreto - Il progetto prevede la risipiscicoltura ovvero produrre riso e catturare pesce che immesso nelle risaie si nutre di larve di zanzara, tiene pulita la piantina del riso ed ossigena l’acqua. Nel ...(ilrestodelcarlino.it)

3 Anime a sfondo estivo da non perdere - In questo articolo vengono presentati 3 Anime a sfondo estivo: Ride your wave, Words Bubble up like Soda Pop e Joseè, la tigre e i pesci.(eroicafenice.com)